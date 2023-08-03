Haberler Beşiktaş En iyisini yapacagız

En iyisini yapacagız

Güneş: İlk maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Rakibimiz bizi bu maçta da zorlayacaktır. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
En iyisini yapacagız

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, ilk maça bakarak hareket etmeyeceklerini söyledi. Daha önce bir çok kez Arnavutluk'a geldiklerini kaydeden Güneş, "Zemin biraz bozuk gözüküyor ama onun dışında her şey güzel. lk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz" dedi. Ghezzal ve Cenk Tosun'un son durumuna dair açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Ghezzal da Cenk de önümüzdeki hafta başı idmana çıkacak gibi duruyor. Gönül isterdi ki bugün oynasalardı ama inşallah bundan sonra olurlar. Ghezzal çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Ghezzal bizim için ve taraftar için değerli bir futbolcu. Kimsenin onu dışladığı yok" diye konuştu.

NECİP: TAKIM OLARAK HAZIRIZ

Güneş'le birlikte basının karşısına çıkan kaptan Necip Uysal ise, "Rakibimize çok saygı duyuyoruz. İlk maçta da takım olarak daha üstündük ama rakibimiz iyi bir takım. Hafta içi maçın analizini yaptık. Herkes hazır, sahaya çıkıp kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocam nerede görev verirse ben orası için kendimi hazır tutuyorum" ifadesini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Türk futbol tarihine geçecek! Rekor bonservisle sürpriz takıma gidiyor…
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var
F.Bahçe yıldız isim için Milan'dan cevap bekliyor!
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Tirana deplasmanında! İşte Güneş'in ilk 11'i
Ada basınından Beşiktaş iddiası!
Deprem son dakika! 3 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! Fransa basını ateşi yaktı: F.Bahçe doğru adres! 01:08
G.Saray 3. tura yükseldi! G.Saray 3. tura yükseldi! 01:01
G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın play-off'ta muhtemel rakipleri belli oldu! 01:01
G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan flaş Morutan açıklaması! 01:01
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı resmen açıklandı 01:01
G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar 01:01
Daha Eski
F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları 01:01
F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı 01:00
Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! 01:00
G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! 01:00
Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif 01:00
Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... Aslan o yıldızın peşinde! Ayrılık kararı... 01:00