En iyisini yapacagız

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Tirana karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, ilk maça bakarak hareket etmeyeceklerini söyledi. Daha önce bir çok kez Arnavutluk'a geldiklerini kaydeden Güneş, "Zemin biraz bozuk gözüküyor ama onun dışında her şey güzel. lk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz" dedi. Ghezzal ve Cenk Tosun'un son durumuna dair açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Ghezzal da Cenk de önümüzdeki hafta başı idmana çıkacak gibi duruyor. Gönül isterdi ki bugün oynasalardı ama inşallah bundan sonra olurlar. Ghezzal çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Ghezzal bizim için ve taraftar için değerli bir futbolcu. Kimsenin onu dışladığı yok" diye konuştu.

NECİP: TAKIM OLARAK HAZIRIZ

Güneş'le birlikte basının karşısına çıkan kaptan Necip Uysal ise, "Rakibimize çok saygı duyuyoruz. İlk maçta da takım olarak daha üstündük ama rakibimiz iyi bir takım. Hafta içi maçın analizini yaptık. Herkes hazır, sahaya çıkıp kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hocam nerede görev verirse ben orası için kendimi hazır tutuyorum" ifadesini kullandı.