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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Amartey: Taktiksel disipline sadık kaldık

Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey, takımının Tiran'ı 2-0 yendiği UEFA Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Amartey, "Ben yeniyim ama biz saha içerisinde bir takım ve aileyiz, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Stoper olduğum için sahada herkesi görebiliyorum ve yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 23:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Daniel Amartey: Taktiksel disipline sadık kaldık

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Arnavutluk'un Tiran ekibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Siyah-beyazlılar, 3. turda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Daniel Amartey karşılaşmanın 45. dakikasında oyuna girerek ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Ganalı stoper, maçın 57. dakikasında ağları havalandırarak ilk maçında gol sevinci yaşadı.

"TAKTİKSEL DİSİPLİNE SADIK KALDIK"

28 yaşındaki stoper maçın ardından yaptığı açıklamada "Çok iyi hissediyorum. İyi bir performans gösterdik ve taktiksel disipline sadık kaldık. Takım halinde iyi hissettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Amartey ayrıca "Ben yeniyim ama biz saha içerisinde bir takım ve aileyiz, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Stoper olduğum için sahada herkesi görebiliyorum ve yardım etmeye çalışıyorum." diye ekledi.

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