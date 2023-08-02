TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Berghuis atağı!

Beşiktaş'ta sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'ta sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak Ajax forması giyen Steven Berghuis'i gündemine aldı.
Ana mevkisi 10 numara olan ve sağ kanatta da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibinden ayrılabileceği ve durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.
31 yaşındaki tecrübeli isim, 45 kez Hollanda Milli Takımı formasını terletti ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...