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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Berghuis atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ajax'tan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Steven Berghuis'i gündemine aldı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:35
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Berghuis atağı!

Beşiktaş'ta sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Berghuis atağı!

Siyah-beyazlılar, son olarak Ajax forması giyen Steven Berghuis'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Berghuis atağı!

Ana mevkisi 10 numara olan ve sağ kanatta da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun Hollanda ekibinden ayrılabileceği ve durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

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