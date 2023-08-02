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Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | BJK Tirana maçı canlı izle

Beşiktaş ile Tirana, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında da mutlak galibiyet hedefliyor. Yeni transferlerin Tirana deplasmanında da sahada olması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:13
Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | BJK Tirana maçı canlı izle

Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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