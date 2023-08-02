Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Tirana maçı öncesi flaş Ghezzal açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş yarın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz ilk maçtan sahasında 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Kritik maç öncesinde Beşiktaş'ta ilk olarak Necip Uysal açıklamalarda bulundu. Ardından teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamara yer verdi.

NECİP UYSAL AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Transfer konularını konuşmak haddim değil. Onları yönetim ve hocamız konuşsa daha iyi. Takım içinde hava iyi. Geçen hafta iyi bir maç çıkardık. Gelenler gidenler olur, hocanın takdiridir. Biz sahaya çıktığımız zaman elimizden ne geliyorsa onu yapacağız.

Hocam nerede görev verirse ben orası için kendimi hazır tutuyorum. Stoperde kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah böyle devam eder.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Tiran'da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Hava güzel, sıcak denecek kadar güzel. Yeşillikleri doğayı gördük. Daha önce birçok defa Arnavutluk'a geldik. Bir müsabaka daha yapacağız. İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz.

Ghezzal ve Cenk... Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana pazartesi günü çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Umarım hafta başı idmana çıkarlar. Rebic zaten listede yoktu. İdmanlara katılıyor. Bu şekilde kenarda kalan bazı oyuncularımız var. Bunların transferlere bağlı değişimleri olacaktır. Normal karşılamak lazım.

Havamız iyi. Ghezzal çalışıyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurt dışı kampında da iyi çalıştı. Arkada hafif bir kanama oldu, 1 hafta 15 gün dediler. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Her futbolcuda olabilir. O yüzden çok transfer yapılıyor. Her oyuncunun yeri garanti olsa ve sene boyu oynasa kulüp de para harcamaz. Elimizdeki 3 forvetin hiçbiri yok elimizde; Ghezzal, Cenk, Rebic. Ghezzal iyi bir profesyonel. Bizim dışımızda bazı şeyler söyleniyor. Ghezzal bizim için değerli bir oyuncu. Değerli ve performansının hazır olmasına çalışıyoruz. İyi niyetle çalışıyor. Kimsenin dışladığı yok. Kimseyi dışlamıyoruz. Elimizdeki tüm oyuncuları değerlendireceğiz.