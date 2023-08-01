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Şampiyonluk için geldim

Hırvat futbolcu resmen Kartal oldu. 2 yıllık imza atan Rebic iddialı konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
Şampiyonluk için geldim

Siyah-beyazlı kulüp, önceki gün İstanbul'a getirdiği Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic'i renklerine bağladı. KAP'a gönderilen açıklamada "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, futbolcu ve kulübü AC Milan ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Önce sağlık kontrolünden geçirilen Rebic, ardından 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kartal'dan 2.5 milyon euro kazanacak olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu da iddialı açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu kulübün hedeflerine katkıda bulunmak için buradayım" ifadelerini kullanan Rebic, "Takıma alışmakta zorluk çekeceğimi sanmıyorum" diye de ekledi. Bu arada Rebic, Beşiktaş'ın tarihindeki 7. Hırvat futbolcu oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Seric, Matej Mitrovic ve Vida forma giymişti. Rebic, Kartal'da 7 numarayı giyecek.

VIDA ETKİSİ

Rebıc'in transferinde Kartal'ın eski yıldızı Vida'nın katkısı büyük oldu. Tecrübeli stoper, vatandaşıyla yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gitmesi için tavsiyede bulundu. Rebic de bunu "Vida ile konuştum. Bana Beşiktaş'ın yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi olduğunu söyledi. Stadı ve tesislerinden övgüyle bahsetti. Muhteşem bir taraftarın önünde oynayacağımı söyledi" diye açıklamıştı.

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