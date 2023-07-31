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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak file bekçisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 21:41
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak kaleci Mert Günol ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

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