TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Mert Günok ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak kaleci Mert Günol ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Mert Günok'un Sözleşmesi Yenilendi Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.… pic.twitter.com/bgNE4nMMez— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 31, 2023