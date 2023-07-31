Haberler Beşiktaş Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, deplasmanda da kazanarak turu atlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Beşiktaş Tirana rövanş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maçı canlı izle şifresiz mi, saat kaçta?
MEMURA-EMEKLİYE 2 YILLIK ZAM! Gözler toplu sözleşmede! İşte yüzde 35 ve yüzde 40+10 zam ile memur ve memur emeklisi maaşları
Zajc ve Mert sonrası bir bomba daha!
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Premier Lig'den!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
LGS boş kontenjan sorgulama 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi! Beşiktaş yıldız ismi KAP'a bildirdi! 13:46
Zajc ve Mert sonrası bir bomba daha! Zajc ve Mert sonrası bir bomba daha! 13:38
Hande Baladın'a korkunç tehdit! Hande Baladın'a korkunç tehdit! 13:21
Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden Buruk neşteri vurdu! G.Saray'da 5 ayrılık birden 12:52
Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? Tirana - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:17
Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i Kartal kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin Zimbru maçı 11'i 12:12
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkür! Dursun Özbek'ten Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'e teşekkür! 12:06
F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin Zimbru maçı kamp kadrosu belli oldu! 11:42
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? 11:29
Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:10
Simeone'den Çağlar'a tam not Simeone'den Çağlar'a tam not 10:45
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı! İşte maç programı 10:43