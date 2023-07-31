TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Nino'da ısrarcı! Taksit - peşin pazarlığı sürüyor

Transferleri arka arkaya açıklamaya başlayan Beşiktaş, stoper adayları arasında listenin üst sıralarında olan Nino'dan da vazgeçmiyor.

Daha önce oyuncunun kulübü Fluminense ile masaya oturan siyah beyazlı kulüp, rakam artırması cevabı almıştı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunmacının menajeriyle de görüşülmüş ve büyük oranda anlaşılmıştı. Şimdi Nino'nun transferini tamamen bitirmek için tekrar kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin yeni bir rakam önerisinde bulunduğu belirtildi. Bunun da ilk etapta 4 milyon euro, sonrasında oyuncunun oynama süresi ve başarılara göre 3 milyon euro daha ödeme şeklinde olduğu kaydedildi. Fakat Brezilya kulübünün de 7 milyon euro'yu peşin olarak talep ettiği gelen haberler arasında.

Taraflar arasında sıkı pazarlıkların sürdüğü konuşuluyor. Brezilya basınında ise 1.88 boyundaki Nino'nun Türkiye'ye sıcak baktığı yazılıyor. Sambacı'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona eriyor.