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TRANSFER HABERİ - Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Milan'dan anlaşmaya vardığı Ante Rebic İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 16:08 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 16:35
TRANSFER HABERİ - Ante Rebic Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, Milan'da forma giyen Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic'in transferinde mutlu sona ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi. Rebic'i taşıyan uçak, yaşanan rötar nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı Özel Havacılık'a indi.

"GELMEDEN ÖNCE VIDA'YLA KONUŞTUM"

Hırvat oyuncu İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamada "Buraya gelmeden önce Vida'yla konuştum. Buraya geldiğim için mutluyum. Hocamla ve arkadaşlarımla bir an önce tanışmak istiyorum. Forma numarası olarak da 7'yi seçtim." ifadelerini kullandı.

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