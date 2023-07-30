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Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 15:49 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 16:00
Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Tirana - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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