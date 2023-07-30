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Beşiktaş Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, rövanş mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 14:04
Beşiktaş Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile yapacağı rövanş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme çalışmalarıyla başladı. Sonrasında idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tirana müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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