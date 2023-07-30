Beşiktaş Tirana maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana ile yapacağı rövanş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme çalışmalarıyla başladı. Sonrasında idman, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tirana müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.