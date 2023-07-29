Haberler Beşiktaş Rebic'te mutlu son

Rebic'te mutlu son

Milan ile 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol kanatla da 2 yıllık anlaşma sağladı. İstanbul'a davet edilen Rebic kısa süre içinde takıma katılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Rebic'te mutlu son

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Ante Rebic'te mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, pazarlık halinde olduğu Hırvat yıldızın kulübü Milan'ı sonunda ikna etmeyi başardı. İtalyan ekibiyle el sıkışan Kartal, 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon euro'luk bonus maddelerinin yer aldığı sözleşmede sonraki satıştan yüzde 20 pay da bulunacak. 29 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusunu İstanbul'a davet eden Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul eden Ante Rebic'le ise 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Ardından takımla çalışmalara başlayacak tecrübeli oyuncunun Tirana ile deplasmanda oynanacak Konferans Ligi maçının kadrosunda olması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, form durumunu yeterli görmesi halinde Rebic'e 3-1'lik mücadelenin rövanşında süre vermeyi planlıyor.

123 MAÇTA 29 GOL VE 17 ASİST

Milan, 2019'da kiraladığı Rebic'in bonservisini 6.7 milyon euro ödeyerek aldı. İtalyan devinde 123 maça çıkan tecrübeli kanat, 29 gol ve 17 asistlik katkı sağladı.

ÜLKESİNDE BAŞLADI

Kariyerine ülkesinin RNK Split takımında başlayan Rebic, daha sonra Fiorentina, Leipzig, Verona, Frankfurt ve Milan formaları giydi. 313 karşılaşmaya çıkarken 73 gol ve 35 asistlik performans gösterdi.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Rebic, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve santrforda oynuyor. 101 kez solda görev yapan yıldız, 84 maçta santrforda forma giydi. 65 kez forvet arkasında oynayan Rebic 9 maçta sağ kanatta şans buldu.

42 KEZ MİLLİ OLDU

Hırvatistan Milli Takımı formasını ilk olarak 2013'te sırtına geçiren Rebic, 42 kez görev yaptı. 3 gol atan 29 yaşındaki oyuncu, 4 de asist yaptı. Rebic, son olarak 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda oynadı.

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