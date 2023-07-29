Messias'ı da istiyor

Beşiktaş, Milan'dan bir yıldızı daha istiyor... Ante Rebic için İtalyan devini ikna eden siyah-beyazlılar, bu kez Junior Messias'ı takibe aldı. İtalyan medyası 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için pazarlıkların başladığını yazdı. Calciomercato, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldızın sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurguladı. Transferin önünde en önemli engelin bu olduğu aktarılırken, Torino'nun da oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi. Milan'ın geçen sezon bonservisini aldığı Messias, İtalyan ekibinde 68 maça çıktı. 12 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Crotone, Gozzano ve Chieri formaları giydi.