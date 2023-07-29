Haberler Beşiktaş Messias'ı da istiyor

Messias'ı da istiyor

Rebic'i bitiren Beşiktaş, Milan'ın Brezilyalı sağ kanadı için de ısrarcı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Messias'ı da istiyor

Beşiktaş, Milan'dan bir yıldızı daha istiyor... Ante Rebic için İtalyan devini ikna eden siyah-beyazlılar, bu kez Junior Messias'ı takibe aldı. İtalyan medyası 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için pazarlıkların başladığını yazdı. Calciomercato, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldızın sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurguladı. Transferin önünde en önemli engelin bu olduğu aktarılırken, Torino'nun da oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi. Milan'ın geçen sezon bonservisini aldığı Messias, İtalyan ekibinde 68 maça çıktı. 12 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Crotone, Gozzano ve Chieri formaları giydi.

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