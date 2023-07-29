BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.
Stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.
Siyah-beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor.
Kartal, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor.
NINO KİMDİR?
Nino, 10 Nisan 1997 tarihinde Brezilya'nın Recife kentinde dünyaya geldi.
Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...