Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezona alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Nino için girişimleri ise sürüyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:28
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Siyah-beyazlılar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Kartal, kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

NINO KİMDİR?

Nino, 10 Nisan 1997 tarihinde Brezilya'nın Recife kentinde dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Nino inadı sürüyor! Bonservisi...

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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