TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılan Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ın yerine kanat oyuncusu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Milan'dan Ante Rebic'le imza aşamsına gelinirken, sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'da forma giyen Anwar El Ghazi'yle ilgilendiğini öne sürdü.
Eindhovens Dagblad'a göre; siyah-beyazlılar El Ghazi'nin menajeriyle iletişime geçerek, oyuncunun durumunu sordu.
Ancak Hollandalı yıldızın takımından ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
Anwar El Ghazi, geçtiğimiz sezonun başında Aston Villa'dan PSV'ye transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncu, lig, Avrupa ve kupada oynadığı toplam 32 maçta 10 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.
Kariyerinde daha önce Ajax, Lille ve Everton'da da forma giyen El Ghazi'nin PSV ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.