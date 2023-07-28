Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni bir ismi listesine aldığı iddia edildi. Hollanda basını, siyah-beyazlıların ilgilendiği kanat oyuncusunun durumunu kulübüne sorduğunu öne sürdü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 20:17 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 20:19
ARDA AKDENİZ
TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Siyah-beyazlılar, takımdan ayrılan Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ın yerine kanat oyuncusu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Milan'dan Ante Rebic'le imza aşamsına gelinirken, sıcak bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Hollanda basını, Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'da forma giyen Anwar El Ghazi'yle ilgilendiğini öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Eindhovens Dagblad'a göre; siyah-beyazlılar El Ghazi'nin menajeriyle iletişime geçerek, oyuncunun durumunu sordu.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Ancak Hollandalı yıldızın takımından ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Anwar El Ghazi, geçtiğimiz sezonun başında Aston Villa'dan PSV'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

28 yaşındaki oyuncu, lig, Avrupa ve kupada oynadığı toplam 32 maçta 10 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Hollanda basınından sürpriz iddia! Beşiktaş o isim için nabız yokladı

Kariyerinde daha önce Ajax, Lille ve Everton'da da forma giyen El Ghazi'nin PSV ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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