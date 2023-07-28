Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ante Rebic'te mutlu sona yakın! Anlaşma tamam

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ante Rebic'te mutlu sona yakın! Anlaşma tamam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic için kulübü Milan'la anlaştı. Siyah beyazlılar futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 13:11 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 13:21
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ante Rebic'te mutlu sona yakın! Anlaşma tamam

Transferin sessiz kulübü Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katarak bu sessizliğe son veriyor.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Ante Rebic ve kulübü Milan ile anlaşmaları tamamlayarak resmi imza aşamasına geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek Rebic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atacak. Siyah beyazlıların bu transfer için Milan kulübüne düşük bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

30 yaşındaki Hırvat futbolcu sol forvet olarak görev yapıyor.

ANTE REBIC KİMDİR?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993'te Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi. Futbola NK Vijyani alt yapısında başladı. Sırasıyla Imotski U17 ve Split U19'de forma giyen Rebic, 2011 yazında A takıma yükseldi. 2013 yılında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Leipzig, Hellas Verona, Eintracht Frankfurt takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018 yazında 4.5 milyon Euro'ya E. Frankfurt'un yolunu tuttu. 2020 yazında ise Milan'a 6.7 milyon Euro'ya imza attı. Milan'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Hırvat forvetin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

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