Taraftarı yine yanında

Beşiktaş taraftarı, sezonun ilk resmi maçı olan Tirana karşılaşmasında Kara Kartal'ı yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı futbolseverler, stadın büyük kısmını doldurdu. Özellikle kale arkası tribünleri neredeyse boş kalmadı. Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren marşlara başlayan Beşiktaşlılar, taraftarlar örneği sergilediler.

TEPKİYE DEVAM

Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu dün de devam etti. Futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, müziğin sesi yükseltildi.

TİRANALILAR STATTA!

Tirana taraftarları da Dolmabahçe'de takımlarını yalnız bırakmadı. Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.