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Rebic imzaya bekleniyor

Kartal, Hırvat yıldız kanat için artık saatleri sayıyor. Güneş'in transferi için müjdeyi verdiği Ante Rebic imzayı atıp resmen Kartal olacak. 29 yaşındaki yıldız, Tirana rövanş maçında da sahaya çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Rebic imzaya bekleniyor

Ve Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan ve görüşmelerin bir hayli uzadığı Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic transferi için artık saatleri sayıyor. Tenik direktör Şenol Güneş'in önceki gün yaptığı basın toplantısında "Rebic bu maçın kadrosuna yetişmedi, konuşuluyor. Orada idmanlara devam ediyor. Önümüzdeki maça kadar 1 hafta süremiz var" diyerek müjdeyi vermesinin ardından taraftarların beklemeye geçtiği 29 yaşındaki futbolcunun resmi olarak açıklanması an meselesi...

FORVET ARKASI DA OYNUYOR

Milan'la satış opsiyonlu kiralama konusunda el sıkışan siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli kramponu birkaç gün içinde İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra resmi imzayı attırması bekleniyor. Hatta Rebic'in Tirana ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında da sahada olması çok yüksek ihtimal olarak görülüyor. Beşiktaş, uzun süre oyuncunun maaşı konusunda pazarlık yapmıştı. Hırvat futbolcu sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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