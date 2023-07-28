BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray…
Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray…
Sabah'ta yer alan habere göre Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon euro'luk beklenti ile karşılaştı.
İngiltere'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da oyuncunun peşindeki takımlardan.
Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.
DEMARAI GRAY KİMDİR?
28 Haziran 1996 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Birmingham altyapısında başladı.
Sırasıyla Birmingham, Leicester City, Leverkusen ve Everton formaları giydi.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Gray, milli takım tercihini Jamaika'dan yana kullandı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro...