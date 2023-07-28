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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine Everton forması giyen Jamaikalı futbolcu Demarai Gray'i aldı. Siyah-beyazlılardan talep edilen bonservis bedeli de belli oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:59
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın peşinde olduğu isim Everton'dan Demarai Gray

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Sabah'ta yer alan habere göre Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, 10 milyon euro'luk beklenti ile karşılaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Everton ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Kartal'ın ciddi rakipleri de var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

İngiltere'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da oyuncunun peşindeki takımlardan.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

DEMARAI GRAY KİMDİR?

28 Haziran 1996 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Profesyonel futbol kariyerine Birmingham altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Sırasıyla Birmingham, Leicester City, Leverkusen ve Everton formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Demarai Gray atağı!

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Gray, milli takım tercihini Jamaika'dan yana kullandı.

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