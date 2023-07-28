Haberler Beşiktaş Beşiktaş KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 17:09
Beşiktaş KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'ndeki KF Tirana rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 30 Temmuz Pazar günü saat 11.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

DİĞER
Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Türkiye açıklaması: Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük
Kartal'a Rebic'ten sonra bir Milan'lı daha!
Yıldız isimde mutlu son! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Rebic'ten sonra bir Milan'lı daha!
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam
KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi sorgulama 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'ın tatil keyfi! Sergen Yalçın'ın tatil keyfi! 16:34
F.Bahçe genç yıldızı bitiriyor! F.Bahçe genç yıldızı bitiriyor! 16:34
Piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'in en pahalı ismi... Piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'in en pahalı ismi... 16:21
Kartal'a Rebic'ten sonra bir Milan'lı daha! Kartal'a Rebic'ten sonra bir Milan'lı daha! 16:13
Fırtına'ya dünya yıldızı! Orsic'in yerine geliyor Fırtına'ya dünya yıldızı! Orsic'in yerine geliyor 15:52
Mahrez City'den resmen ayrıldı! Mahrez City'den resmen ayrıldı! 15:04
Daha Eski
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle! Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle! 15:00
G.Saray'dan taraftara imza töreni çağrısı! G.Saray'dan taraftara imza töreni çağrısı! 14:51
Yıldız isimde mutlu son! Anlaşma sağlandı Yıldız isimde mutlu son! Anlaşma sağlandı 14:36
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu 14:21
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 13:11
Göztepe'de anlaşma tamam! Göztepe'de anlaşma tamam! 12:45