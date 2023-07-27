Rebic müjdesi

Teknik direktör Şenol Güneş, dünkü basın toplantısında bir de müjde verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Mİlan'lı Ante Rebic'in transferini duyurdu. Siyah beyazlı hoca "Ante Rebic, yetişseydi maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu. Şimdi bir sonraki maça kadar 1 hafta vaktimiz var" şeklinde konuştu. Taraftarlardan transferler için sakin olmalarını da isteyerek altını çizdi. Usta hoca ayrıca "Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Güneş, geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Rachid Ghezzal'a da değindi. Güneş "Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Maçın kadrosunda olmayacak" şeklinde konuştu.