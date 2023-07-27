Kalitemiz yeter

Teknik patron Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi açıklamalar yaptı. Usta hoca, "Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Sezona iyi başlamak istedik. Kamp dönemi iyi geçti. Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Arkasını da getirmek istiyoruz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyoruz" dedi. "Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapma derdindeyiz. Bizde dedikodu, hakaret, iftira olmaz, olmayacak" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı "Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum" diye konuştu. Güneş ayrıca "Taraftarın istediği güzel futbol mecburiyetimiz var. Bütün oyuncular aynı duygu içerisinde. Güzel bir sinerji var. Geldiğimdeki kaos ortamından daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

'KAZANCI İÇİN ÜZÜLDÜM'

Güneş, Ceyhun Kazancı'nın ayrılığı için de şu yorumu yaptı: Dün Ceyhun Kazancı ile beraberdik. Çok moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim ayrıldığını ve üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Bu takım için emeği geçti. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Kaostan bazen etkileniyoruz.