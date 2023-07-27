Haberler Beşiktaş Kalitemiz yeter

Kalitemiz yeter

Güneş, Tirana sınavı için “Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz” deyip ekledi: Beşiktaş’ın yararı neyse onu yapacağız.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Kalitemiz yeter

Teknik patron Şenol Güneş, Tirana maçı öncesi açıklamalar yaptı. Usta hoca, "Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Sezona iyi başlamak istedik. Kamp dönemi iyi geçti. Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Arkasını da getirmek istiyoruz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyoruz" dedi. "Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapma derdindeyiz. Bizde dedikodu, hakaret, iftira olmaz, olmayacak" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı "Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum" diye konuştu. Güneş ayrıca "Taraftarın istediği güzel futbol mecburiyetimiz var. Bütün oyuncular aynı duygu içerisinde. Güzel bir sinerji var. Geldiğimdeki kaos ortamından daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

'KAZANCI İÇİN ÜZÜLDÜM'

Güneş, Ceyhun Kazancı'nın ayrılığı için de şu yorumu yaptı: Dün Ceyhun Kazancı ile beraberdik. Çok moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim ayrıldığını ve üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Bu takım için emeği geçti. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Kaostan bazen etkileniyoruz.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ve dünya yıldızı ile mutlu son! İşte Şenol Güneş'in yeni prensi...
Evlenene devletten ikramiye desteği: Kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor?
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu
F.Bahçe'den flaş karar! İngiliz ekibinin yıldızına kiralık teklifi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte Güneş'in 11'i
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı
2023 KPSS/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı
YKS tercihleri saat kaçta başlıyor 2023?
Deprem son dakika! 27 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha çıkışı 01:06
İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var İsmail Kartal: Hala eksiklerimiz var 01:06
F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı F.Bahçe evinde coştu! Tur kapısını araladı 01:06
F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu F.Bahçe'de flaş Cengiz gelişmesi! Fransızlar transferi duyurdu 01:06
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 01:06
Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta flaş Rebic gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:06
Daha Eski
Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... Şenol Güneş'ten Rebic açıklaması! Transferi... 01:06
Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a Timur'dan İngiltere seferi! Genç stoper Cimbom'a 01:06
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı 01:06
G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... G.Saray'da sakatlık şoku! Zaha... 01:05
ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... ManU Fred'in fiyatını belirledi! G.Saray... 01:05
F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! F.Bahçe'den Zaha için bomba açıklama! 01:05