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Beşiktaş - Tirana maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş sözler! "Yapacağımız transferler..."

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skor aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 23:29
Beşiktaş - Tirana maçı sonrası Şenol Güneş'ten flaş sözler! "Yapacağımız transferler..."

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş evinde Tirana'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Kara-Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu sezon ilk resmi maçımızdı. Oyun başından itibaren kontrol bizdeydi. Onlar da tempo ile zorladılar. Fiziksel olarak bazı dalgalanmalar olabilir sezon başında. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi, hepsini tebrik ederim. Seyircilerimiz de sıcak yaz gününde bize destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum."

"3 kulvarda yarışacağız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Alacağımız oyuncular ve eldeki oyuncularla oluşacak rekabette herkes takımın bir parçası olacak. Hepimiz Beşiktaş'ın bir parçasıyız. Samimi ve güzel bir ortam var."

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