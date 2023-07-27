Beşiktaş - Tirana maçı öncesi Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! "Görüşmeler yapılıyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Tirana maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler... " Rakibimizin iyi oyuncuları var. İzin verdiğiniz zaman hızlı çıkabiliyorlar. İyi bir oyunla tur için avantajı almak istiyoruz."

"Kampta çok çalışarak oldukça mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yeni sezona eski oyuncularımızla başlıyoruz. Güzel bir oyun, iyi bir sonuç bekliyoruz."

"Yönetimimiz transfer için elinden gelen gayreti gösteriyor, görüşmeler yapıyor. Onana ve Amartey geldi şu ana kadar. Diğer oyuncuları da zaman içinde kadromuza katacağımızı düşünüyoruz."