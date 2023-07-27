BEŞİKTAŞ TİRANA CANLI MAÇ İZLE 📺 BJK - Tirana maçı canlı yayın

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon Avrupa'yı önemli bir hedef olarak belirleyen Kara-Kartal, rövanş öncesi avantaj peşinde.

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.