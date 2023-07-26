Haberler Beşiktaş SON DAKİKA! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi. Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, 2022 yılından bu yana takımda görev yapan Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Kazancı'ya kulübe hizmetleri nedeniyle teşekkür edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:21 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 17:30
SON DAKİKA! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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