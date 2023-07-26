SON DAKİKA! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.