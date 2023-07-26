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Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu Daniel Amartey ve Jean Onana takviyeleriyle güçlendiren Beşiktaş'ta oyuncu arayışları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Cremonese forması giyen Nijeryalı forvet David Okereke'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki santrfor için yaptığı teklifi artırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:18
Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Savunmayı Daniel Amartey ve Jean Onana ile güçlendiren Beşiktaş, hücum ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Siyah-beyazlı ekip, bir süredir gündeminde yer alan David Okereke'yi kadrosuna katabilmek adına şartlarını zorluyor…

Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki santrfora karşılık kulübü Cremonese'ye daha önce 3 milyon Euro önerip olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın kurmayları, tekliflerini 4 milyon Euro'ya çıkardı.

Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Tok satıcıyı oynayan İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre Beşiktaş'ın, rakamı 500 bin Euro daha artırabileceği belirtildi. Okereke tarafıyla yapılan görüşmeler ise son derece olumlu geçti.

Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Nijeryalı futbolcu, kulübüne Serie B'de oynamak istemediğini belirtip transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Beşiktaş'tan David Okereke operasyonu! Yeni teklif ortaya çıktı

Oyuncunun durumunun hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

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