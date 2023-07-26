BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Chamberlain'e teklifi belli oldu!

Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain...
Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain...
Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere'de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.
29 yaşındaki İngiliz futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Alex Oxlade Chamberlain, 35 kez İngiltere Milli Takımı ile maça çıktı ve 7 gol attı.