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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Chamberlain'e teklifi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların ısrarla istediği Alex Oxlade-Chamberlain için yaptığı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:23
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Chamberlain'e teklifi belli oldu!

Transfer döneminde Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni hedef Alex Oxlade Chamberlain...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Chamberlain'e teklifi belli oldu!

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Chamberlain'e teklifi belli oldu!

Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere'de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.

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