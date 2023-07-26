Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ve futbolculardan Aboubakar basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şenol Güneş: Konular karışıyor. Bazılarını pas geçmek istedim ama bizim dışımızda takımı etkileyen, olumsuz olabilecek şeyleri de paylaşmak istiyorum. Camiamız bir bütündür. Düşüncemizin hep aynı olduğunu göstermez. Farklı görüşler olacaktır. Bu bizim zenginleştiğimiz, el ele vererek, takıma destek olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Bundan vazgeçmemek lazım. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli, başkalarının oyunlarına gelmemeliyiz. Stadyum çözümlenebileceği yerlerdir. Biz çözümleri sosyal medyada aramıyorum. Sosyal medyaya bakmadım ama bana bir sürü şeyler söyleniyor. Merak ettim. Meğer sosyal medyaya düşmüşler. Kötü yola düşmüşler gibi konuşuyorum ama bir sıkıntı var. Onları oradan kurtarmak lazım. Benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Bazı bilgiler çarpıtılıyor. Taraftarımız sakin olsun.

Başkan yönetim elinden geleni yapıyor. Bunu daha önce de söyledim. Daha önce geldiğimde de yönetimler olağanüstü gayretler gösterdiler. Çalışanların paralarını verirken bile zaman zaman sıkıntılar oldu. 1 senedir bunu görmedim. Böyle bir sıkıntı yok. Kulübün borcunu düşünerek uğraşıyorlar. Bize bu konuda olumsuz bir şey yansıtılmadı. Buna bağlı olarak transferde arayışlar var. Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Kaostan bazen etkileniyoruz. İyi niyetli olalım. Hatalar yapılacaktır ama suç işlemek, bunu ısrarla yapmak doğru değil. Bu kulüp ne kadar güçlü olursa bu camia daha iyi olacaktır. Bunları konuşacak medeni insanlarız.

Biz herkesin gözü önünde toplantı yapıyoruz. Bazen konuşmalarımızı çekip başka yere götürüyorlar ama sineye çekiyoruz. Hakaretleri de sineye çekiyoruz. Ortalığı tozdumana katıp karmaşa çıkarmak isteyenler var. Sapla samanı karıştırıyorlar. Ben de düşünüyorum, ben böyle mi demişim, bunu mu istemişim, şöyle şöyle olmuş bir sürü şeyler. Benim dışımda olan şeyler. Cevap vermeye uygun görmedim. Hakaret etmek için konuları bahane edenler var. Hakaret etmek için neden bulmaya gerek yok, açarsın telefonu hakaret edersin.

Bizim cevap vereceğimiz bir şey değil. Hakaretin karşılığı hakaretse biz küçülürüz. Doğruysa öyle devam etsin."

Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizde dedikodu, hakaret, iftira olmaz, olmayacak. Ahlaklı insanlar yalan söylemez. Yalan söyleyenleri kendi hallerine bırakalım. Biz korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Herkesin gözü önünde söyleriz. Bir hesap kesmeyiz. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok, saygısızlığımız hiç yok. Hakaret edenlere bile hoşgörü gösteririz. Düzgün, ahlaklı, dürüst bir camiayız. Asaleti, mahareti, cesareti, mutaassıp ama entellektüel olarak üst seviye bir camiayız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Her şeyi açık yapıyoruz. Bu taraftar sahaya 500 km mesafeden geliyorsa, onlar için bir şey yapmalıyız. Onlar için gelip orayı karıştırmayı karıştırmamak lazım. Sapla saman bu. Ciddi emek verenler var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyip sosyal medya üzerinden alakasız bilgilerle birini koruyor, birini suçluyor ifadesiyle kaos yaratıp bizden cevap beklemek doğru değil. Buradayız, gelin birlikte konuşalım. Hiç kaçınmam. Hakaret etmek, burayı karıştırmak istiyorsun. Beşiktaşlısın bir de, burada bir yanlış var. Israrla bunlar yapılıyor.

Transferle bu gündem kapatılır. Alırsınız büyük transfer, bu gündem kapatılır. Eeee? Yanlış varsa onu ortaya koyalım. Transfer yok, bari bunları konuşalım, dedikodu yapalım, sen cevap ver, gündem yapalım. Bulduğumuz insanları kaybetmeyelim. İyi değilse hepimiz gideriz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyor. Açık konular bunlar. Değerlendirmek, düşünmek benim görevim değil. Düşüncelerimi çekinmeden söylüyorum. Anlaşılmayan taraftan soru gelirse açıklarım.

ASpor CANLI YAYIN

"VINCENT ABOUBAKAR: BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

"Öncelikle çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Büyük sakatlıklar olmadı. Yarın sezonun ilk resmi maçı olacak. Küçük büyük takım kalmadı futbolda, her takımı ciddiye almak zorundayız. İlk maçı kazanmak, taraftarımızı mutlu etmek, sezona çok iyi başlamak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz."

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

"Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım Beşiktaş ile, iyi sonuçlar aldık. Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğiz. Kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz."

"Çok iyi hissediyorum kendimi ama futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarım benim gibi yüzde yüz hazır. Çok iyi bir kamp geçirdik. İlk maçımızda iyi bir oyun ve iyi bir skor istiyoruz."