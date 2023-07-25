Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderd

TRANSFER HABERİ: Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderd

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ante Rebic için girişimler hızlandı. Suudi Arabistan’dan beklediği teklifi alamayınca siyah-beyazlılara haber gönderen Hırvat sol kanat ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların 24 saat içinde bitmesi hedefleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderd

Transferdeki sessizliğini Amartey ve Onana'yı alarak bozan Beşiktaş, rotasını Ante Rebic'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat oyuncusu konusunda kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı planlıyor.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncuyu mayıs ayında ikna edemeyen yönetim, Suudi Arabistan'dan beklediği yüksek kontratlı teklifi alamayınca kendilerine haber gönderen Rebic için kulübü Milan'la pazarlıkları hızlandırdı. Bir yandan da futbolcu ile görüşmeler sürdürülüyor.

YILLIK 2.5 MILYON EURO ISTIYOR

İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah- beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle satmak isteyen ve 4-5 milyon Euro civarında ücret talep eden Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor. Rebic'in de 2.5 milyon Euro'ya yakın olan yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için pazarlıklar sürüyor. Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kylian Mbappe yeni takımıyla herkesi şaşırtacak! Real Madrid derken tarihe geçiyor: Yeni maaşıyla Cristiano Ronaldo’yu bile geride bırakacak…
Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İtalyan devinden yanıt bekleniyor
G.Saraylı yıldıza Fransa'dan teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan stoper hamlesi!
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı!
Deprem son dakika! 25 Temmuz deprem mi oldu?
Venüs retrosu aslan burcunda! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi 00:41
G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! 00:24
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 00:24
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 00:24
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 00:24
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 00:24
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 00:24
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 00:24
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 00:24
F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! 00:23
G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! 00:23