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Rebic sona doğru

europacalcio sitesi, Beşiktaş’ın Hırvat yıldızla maaş konusundaki sıkıntıyı çözdüğünü ve işin sona yaklaştığını yazdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Rebic sona doğru

Gün geçmiyor ki Ante Rebic hakkında yeni bir gelişme ya da iddia ortaya çıkmasın... Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapacak olan siyah beyazlılar için bu kez de europacalcio sitesi yeni bir gelişme duyurdu. Haberde 29 yaşındaki Hırvat futbolcunun siyah beyazlı takıma artık çok yakın olduğu kaydedildi. Milan'la anlaşan, oyuncuyla maaş konusundaki sıkıntıyı ise uzun süredir çözmeye çalışan yönetimin oyuncuyla da el sıkışma aşamasına geldiği ileri sürüldü. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan ve sözleşmesi 2025'te bitecek Rebic'in takımında gözden çıkarıldığı için transfer ihtimalinin çok yüksek olduğu yazıldı.

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