Haberler Beşiktaş Nino kasırgası

Nino kasırgası

Brezılyalı stoper adım adım Kartal’a yaklaşıyor. 26 yaşındaki Nino için 6 milyon euro önerildi. Kulübü 7 istiyor ancak anlaşma neredeyse bitti. Brezilya basını da “Nino ilk yurt dışı deneyimine çok yakın” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Nino kasırgası

Geçtiğimiz haftada transferdeki uzun süredir devam eden sessizliğini bozan ve isimleri ardı ardına açıklamaya başlayan Beşiktaş, yeni haftaya çok hızlı start verecek gibi görünüyor. Çünkü siyah beyazlıların bir ismin kadroya katılmasında daha son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Gelen haberlere göre savunma takviyesi için uğraşlar veren Beşiktaş yönetiminin Brezilya ta kımlarından Fluminense'de forma giyen 26 yaşındaki Nino'da imza aşamasına geldiği kaydedildi. Beşiktaş'ın 1.88 boyundaki sambacı için bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Fluminense cephesinin takım kaptanı Nino için 'çıkış maddesi' olan 7 milyon euro'nun ödenmesini talep ettiği ancak kulüpler arası müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılmasına kesin gözle bakıldığı ifade edildi.

GENÇ MİLLİLERDE OYNADI

Brezilya medyasında da yankı bulan haberlerde "Nino için ilk yurt dışı deneyimine başlama zamanı gelmiş gibi görünüyor. Türk ekibi teklifinde çok ciddi ve anlaşma sağlanması neredeyse kesin gibi" yorumunda bulunuldu. Ayrıca oyuncunun da artık ülke dışında bir deneyim yaşamak istediğinin altı çizildi. Daha önce Brezilya dışına hiç çıkmayan ve futbola Criciuma Esporte'de başlayan Nino'nun piyasa değeri 7 milyon euro civarında gösteriliyor. Ülkesinin genç milli takımlarında 12 kez forma giyme şansı bulan Nino, A milli takımda ise hiç oynamadı. Tecrübeli savunmacının Brezilya ile kazandığı 1 olimpiyat madalyası bulunuyor.

HAVA TOPLARI iYi

Tam adıyla Marcilio Florencio Mota Filho, yani 'Nino' 10 Nisan 1997'de Brezilya'nın Pernambuco Eyaletine bağlı Recife kentinde dünyaya geldi. Sağ stoper ve sol stoper olarak performans gösterebilen Nino, hava toplarındaki hakimiyeti ile de dikkat çeken bir futbolcu.

Kulüp kariyeri boyunca 267 resmi maçta 13 gol, 4 asist üreten Nino, kırmızı kart konusunda ise fazla cömert! 26 yaşındaki oyuncu kariyerinde 3 kırmızı kart gördü.

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