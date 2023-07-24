İmkansızı istiyorum

Kara Kartal'ın yeni transferlerinden olan Jean Onana, taraftarlara seslendi. Başarılı futbolcu sosyal medyadaki sıcak karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu ve taraftara layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kulübün YouTube kanalına konuşan Jean Onana, siyah-beyazlı kulübe transfer olurken hiç tereddüt etmeden geldiğini ifade ederek, "Beşiktaş'a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni çok motive etti. Buraya geldiğim için mutluyum" şeklinde konuştu. Süper Lig'in kendisini geliştireceğinden emin olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki Kamerunlu ön libero, "Kesinlikel tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum çünkü ben kazanmak için buraya geldim. Süper Lig'de şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek amacındayım. Kolay kolay pes etmeyen bir yapım var. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim bundan kimsenin bir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR STADIMIZ VAR

Türkiye'de bir zorluk yaşayamayacağını düşünen Onana, şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da olduğum için mutluyum. Harika stadı olan bir kulübe geldim. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim.

TARAFTAR İÇİN BURADAYIM

Transfer olmadan önce Wincent Aboubakar ile görüştüğünden bahseden Kamerunlu, "Beşiktaş'ın hedefleri olduğunu söyledi. Kendisi milli takımda kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Kulübün projeleri de çok mutlu etti" şeklinde konuştu.