BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Romain Saiss Al Sadd'a transfer oldu!

Beşiktaş'ta daha önce takımdan gitmek istediğini yönetime ileten Romain Saiss'ın ayrılığı resmileşti.

Faslı stoper, 2.5 milyon Euro karşılığında Katar ekiplerinden Al-Saad'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun satışında şartlara bağlı olarak 300 bin Euro da opsiyon bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.