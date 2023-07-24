Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Romain Saiss Al Sadd'a transfer oldu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Romain Saiss Al Sadd'a transfer oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, resmen Katar'ın Al-Sadd takımının yolunu tuttu. Transferi KAP'a bildiren siyah-beyazlıların Saiss'ten kazanacağı bonservis bedeli de belli oldu. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:20
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Romain Saiss Al Sadd'a transfer oldu!

Beşiktaş'ta daha önce takımdan gitmek istediğini yönetime ileten Romain Saiss'ın ayrılığı resmileşti.

Faslı stoper, 2.5 milyon Euro karşılığında Katar ekiplerinden Al-Saad'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun satışında şartlara bağlı olarak 300 bin Euro da opsiyon bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

DİĞER
Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?
Nefise Karatay "Botoksum dolgum yok" dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi "Dolgusuz botoksuz filtresiz"
Zaha'yı kaptıran F.Bahçe bombayı patlatıyor!
G.Saray'ın Zalgris maçı kamp kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta?
Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2023 LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar ve taban puanları
Son dakika Memur-Sen maaş zammı talebi ne kadar, kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu 12:06
G.Saray Avrupa'da 303. randevuda G.Saray Avrupa'da 303. randevuda 12:00
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 11:58
Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı 11:56
"Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" 11:54
Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! 11:52
Daha Eski
Tiran-Beşiktaş rövanş maçına İngiliz hakem Tiran-Beşiktaş rövanş maçına İngiliz hakem 11:50
Zimbru-F.Bahçe rövanş maçına İrlandalı hakem Zimbru-F.Bahçe rövanş maçına İrlandalı hakem 11:49
Fenerbahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? Fenerbahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? 11:46
G.Saray-Zalgiris rövanş maçının hakemi açıklandı G.Saray-Zalgiris rövanş maçının hakemi açıklandı 11:45
Icardi'nin temsilcisinden flaş paylaşım! Icardi'nin temsilcisinden flaş paylaşım! 11:33
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı saat kaçta? Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı saat kaçta? 11:33