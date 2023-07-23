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Mevki fark etmez!

Amartey: Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım, ama nerede oynadığıma takılmam

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Mevki fark etmez!

Beşiktaş'ın yeni transferimiz Daniel Amartey, kulübün youtube kanalına konuştu. Amartey şunları söyledi: "Kariyerimde stoper, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynadım. Ancak nerede oynadığıma takılmam. Hocamın kararına saygı duyarım, o nerede oynamamı isterse orada oynarım. Beşiktaş taraftarının beni izlemekten büyük keyif alacağını düşünüyorum. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Boateng, Mensah ve Ghezzal ile konuştum."

Amartey, Gana'da çocukken kendisine yardım eden birine yıllar sonra araba hediye ettiğini söyledi.

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