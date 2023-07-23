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Beşiktaş'ta Jean Onana ve Daniel Amartey ilk kez antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Jean Onana ve Daniel Amartey, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 22:15
Beşiktaş'ta Jean Onana ve Daniel Amartey ilk kez antrenmana çıktı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferler Jean Onana ile Daniel Amartey de çalışmada yer aldılar.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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