Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana: Gelmeden önce Aboubakar ile görüştüm

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, kulübün sosyal medya hesabına özel açıklamalarda bulundu. Motive olmuş bir şekilde geldiğini söyleyen Onana, "Beşiktaş'a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Buraya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden geldim. Motive bir şekilde buradayım. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna şampiyon olmak ve Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek de dahil. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Süper Lig'in beni olumlu yönde geliştireceğine inanıyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim" dedi.

"GELMEDEN ÖNCE ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞTÜM"

Siyah-beyazlılar ile transfer görüşmeleri sırasında Vincent Aboubakar'dan bilgi aldığını sözlerine ekleyen Kamerunlu genç orta saha, "Transfer olmadan önce Vincent Aboubakar ile görüştüm. Bana buranın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti. Taraftarlar da yine aynı şekilde benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim" diye konuştu.

"HARİKA BİR STADI OLAN BİR KULÜBE GELDİM"

Taraftara layık bir performans sergileyeceğini söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum. Harika bir stadı olan bir kulübe geldim. Bana çok şey katacak tutkulu taraftarlara layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sahada beni büyük bir aşkla oynarken gören taraftarlarımız çok mutlu olacak" şeklinde konuştu.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu da aktaran Onana, "Sosyal medyadaki sıcak karşılama için çok mutluyum. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için sahada her şeyimi ortaya koyacağım" açıklamalarında bulundu.