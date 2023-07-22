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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Elyounoussi hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların son olarak Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Elyounoussi hamlesi!

Transferdeki sessizliğini Onana ve Amartey' ile bozan Beşiktaş'ın transferdeki rotası kanat mevkisine çevirdi. Redmond'ın ayrılığı sonrası kadroda orjinal mevkisi kanat olan Ghezzal ve genç oyuncu Emrecan Bulut kalan Beşiktaş yönetiminin bu sayıyı artırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar bu doğrultuda Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'yi aldı. Tecrübeli futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi. Norveçli futbolcunun yapılan görüşmede 2 milyon Euro civarlarında bir yıllık ücret istediği belirtildi. Transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren yönetimin kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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