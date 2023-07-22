Lyanco sakat çıktı

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği ve İstanbul'a getirttiği Lyanco, sağlık kontrolünü geçemedi ve transfer iptal oldu. İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sorun ortaya çıktı. Yapılan ilk testi geçen, ancak ikinci testte başarılı olamayan Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, yönetim şok yaşadı. Southampton kulübünden 6 milyon euro karşılığında transfer edilecek olan Lyanco'da yaşanan sorun üzerine transferinden vazgeçildi.

Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Lyanco'nun sözleşmesine daha önce Kamerunlu golcü Aboubakar'da yaptığı gibi "Diz sakatlığı yüzünden belli sayıda maç kaçırırsa sözleşme fesih edilir" maddesini koydurmak istedi. Ancak Brezilyalı oyuncu bu maddeyi kabul etmediği için yönetim de "Bu şartlarda anlayamayız" diyerek transfer defterini kapattı. Siyah-beyazlı yöneticiler Lyanco'nun ardından Southampton kulübü yetkililerini de arayarak bilgilendirme yaptı. Brezilyalı yıldız da bu gelişme sonra İngiltere'ye geri döndü.