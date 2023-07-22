Haberler Beşiktaş Güneş: Amartey ve Onana transferleri iyi ama yetmez 2 takviye şart!

Güneş: Amartey ve Onana transferleri iyi ama yetmez 2 takviye şart!

Tecrübeli teknik adam, “Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmamız gerekiyor. Yabancı da olabilir, mavi kartlı da, yerli de... En iyisini almak istiyoruz” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Güneş: Amartey ve Onana transferleri iyi ama yetmez 2 takviye şart!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan Strasbourg maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle yeni transferler konusunda, "Amartey ve Onana şu anda İstanbul'dalar. Onlarla ile bir sorunumuz yok. Lyanco'yu çok istediğimi daha önce de söyledim ama özel bir durumu varmış. Şu anda 2 yeni oyuncu bize katılacak gibi görünüyor ama yeterli değil elbette. Orta saha ve hücum bölgesine de takviye yapmamız gerekiyor. Yabancı da olabilir, mavi kartlı da, yerli de... En iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN ASKERLERİYİZ

Güneş şöyle devam etti: "Transfer yapacağımız bir gerçek. Bazı mevkilerde iyiyiz, bazen bakıyoruz ilerde de sıkıntılarımız oluyor. Hem hücuma dönük orta saha hem de gole gidecek oyuncu takımı zenginleştirir. Kayıp vermeden gitmek durumdayız. Tartışma ve fikir ayrılığı olabilir. Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok transfer olsa o kadar iyi olur. Şimdi başkanla da konuştuk. Başkan, sevdiğimiz, geldiğinden beri takımın iyi olması için uğraşan biri. Tabii eleştiri de alacaktır, bazen boyutu aşsa bile."

TIRANA DİNAMİK BİR TAKIM

Öğretmenliği bıraktığım için oyuncularıma not vermiyorum. Bugün 1 alan, yarın 10 alır. Hazırlık döneminde yaptıklarımız çalışmaların ilk adımıydı. İlk resmi maçımız 27 Temmuz'da oynayacağız. Rakibimiz Tirana dinamik bir takım, zorlanabiliriz. İnşallah zorlanmadan kazanırız.

MONTERO EN İYİLERDEN BİRİ

Ghezzal bugün yoktu, ama durumu ciddi değil. Onun yeteneklerini ve kalitesini konuşacak değiliz. Dinlenmesinin daha yararlı olacağını düşündük, bir sıkıntımız yok. Ajdin Hasic ile az çalıştık. Hatta Montero bana göre kampın en iyilerinden biriydi.

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