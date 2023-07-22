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Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:00
Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.

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