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Abou uçurdu

Beşiktaş, Strasbourg’u Kamerunlu yıldızın golleriyle yıktı. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Fransız ekibini Vincent Aboubakar’ın 10 ve 21’nci dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Abou uçurdu

Siyah-beyazlılar, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Betten Arena'da oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 10 ve 21. dakikalarda Vincent Aboubakar atarken, Strasbourg'un golünü ise 25. dakikada Sahi kaydetti. Siyah beyazlılar, Almanya'daki ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 1-1 devam ederken, 79. dakikada taraftarların tribünde havai fişek patlatmaları nedeniyle hakem tarafından iptal edilmişti. Beşiktaş ikinci hazırlık maçında ise Macaristan temsilcisi Mezokövesd Zsory'yi 4-0 mağlup etmişti. Almanya kampını tamamlayan ve bugün izin yapacak olan siyah-beyazlılar çalışmalarına Ümraniye'de devam edecek.

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