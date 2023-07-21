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Taraftarlar gibi çılgınım!

Beşiktaş’ın yeni transferi Lyanco, “Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Yeni bir başlangıç yapacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Taraftarlar gibi çılgınım!

Siyah-beyazlıların önceki akşam İstanbul'a getirttiği yeni transferi Lyanco, çarpıcı ifadeler kullandı. Sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 3+1 senelik resmi sözleşme imzalayacak olan Lyanco için Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'a 2 milyon euro kiralama + 4 milyon euro da zorunlu satın alma bedeli ödeyecek. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş'tan teklif geldiği günden itibaren heyecanlı olduğunu belirterek, "Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyah-beyazlıların, geride kalan sezonda 30 resmi maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Lyanco için yapılan anlaşma gereği Emirhan Delibaş'ı bonservisiyle Göztepe'ye vereceği belirtildi.

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