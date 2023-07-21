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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Onana'ya kavuştu! İşte öne çıkan özellikleri

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Onana transferiyle ses getirdi. Siyah-beyazlıların Kamerunlu futbolcusu sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. İşte futbolcunun kariyerindeki önemli istatistikler ve sahip olduğu özellikler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Onana'ya kavuştu! İşte öne çıkan özellikleri

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Beşiktaş'ın renklerine katacağı yeni transferi Jean Onana'ya ilgili istatistikler dikkat çekiyor. Siyahbeyazlıların uzun uğraşlar sonucunda kulübü Lens'i ikna ettiği ve 4.2 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, çalışkanlığıyla göze çarpıyor. Onana profesyonel kariyerine Portekiz 2. Lig ekiplerinden Leixoes'de başladı. Buradan Fransız scoutların dikkatini çeken Jean Onana 2019-20 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Bu takımda fazla şansı bulamayan oyuncu bir sene sonra Belçika ekibi Royal Mouscron'a kiralandı ve takımın ideal 11 oyuncusu oldu. Aynı sene Belçika Ligi'nde en fazla topla rakip arasına giren oyuncu oldu. Aynı zamanda da en çok rakip atağını kesen üçüncü oyuncu oldu.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bir sene sonra Ligue 1'e geri dönen Onana bu kez Bordeaux görev alırken; ligin en fazla rakip koşularını karşılayan üçüncü ve en fazla top kazanan beşinci oyuncu oldu. Geçen sezon Lens'ta fazla şans bulamayan savaşçı 6 numara, 1.89 boyu ve güçlü fiziği ile Beşiktaş'ın orta alandaki yeni dinamosu olacak gibi görünüyor. Sırasıyla Leixoes, Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Onana, sağlık kontrolünü geçtikten sonra siyah-beyazlılarla 4 yıllık kontrat imzalayacak. 23 yaşındaki Kamerunlu orta sahaya senelik 1.5 milyon euro maaş ödeneceği öğrenildi.

YENİLER LİSTEDE OLACAK

Siyah-beyazlılar yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirmeye çalıştırıyor. Beşiktaş; Lyanco, Jean Onana ve Amartey'le anlaşması sonrasında 3 ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için kadroları vermek için son tarih 21 Temmuz cuma olduğu için Beşiktaş'ın bu transferleribu akşama kadar resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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