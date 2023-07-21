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Beşiktaş’ı bırakmam

Lazio’nun ısrarla almak istediği Gedson Fernandes, “Beşiktaş’a çok müteşekkirim bana verdiği bu fırsat için. Burada inanılmaz mutluyum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş’ı bırakmam

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte yıldız oyuncunun röportajından satır başları: "Şenol hocanın bizden neler istediğini biliyoruz. En iyi performansı gösterip sezona en iyi şekilde başlamak. Biz ekip olarak kollektif bir bilinçle birlikte oynadığımızda başarıya ulaşabiliyoruz. Lazio ya da başka teklifler olabilir ama ben buraya odaklandım. Beşiktaş'a müteşekkirim bana verdiği bu fırsat için. Burada çok mutluyum. İstanbul benim ikinci evim. Gelecek neler getirir bilmiyorum. Kişisel olarak favori bir mevkiim yok, defansif ya da ofansif olmam hiç fark etmiyor. Burak Yılmaz'ın çok pozitif bir etkisi var. Futbolu yeni bırakmış biri olarak camiaya çok iyi hava katan bir isim oldu."

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