BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Umut Meraş kararını verdi! Ayrılıyor

Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.
Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.
Akşam'da yer alan haberde siyah-beyazlılar'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.
İki yıl önce Fransa Ligue 1 takımlarından Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer aldı.
Toplam 621 dakika sahada kalan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu, skora etki edemeyerek beklentilerin uzağında kaldı.