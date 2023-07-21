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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Umut Meraş kararını verdi! Ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, tecrübeli oyuncu Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:35
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Umut Meraş kararını verdi! Ayrılıyor

Beşiktaş'ta tecrübeli sol bek Umut Meraş takımdan ayrılma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Umut Meraş kararını verdi! Ayrılıyor

Akşam'da yer alan haberde siyah-beyazlılar'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği ve kamp dönüşünde Beşiktaş'la vedalaşacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Umut Meraş kararını verdi! Ayrılıyor

İki yıl önce Fransa Ligue 1 takımlarından Le Havre'dan 1.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Umut Meraş, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 28 maça çıkarken, geçtiğimiz sezon ise 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların yalnızca 6'sında ilk 11'de yer aldı.

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