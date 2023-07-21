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BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI İZLE | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Beşiktaş, Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, geçitğimiz sezon ligi 3. sırada kapatmasının ardından bu sezonda 3 kulvardan yarışacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 11:58 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:00
BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI İZLE | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Almanya'da kampını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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