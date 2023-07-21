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BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? | BJK maçı hangi kanalda?

Yeni sezonun üçüncü hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş, Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların performansı merakla bekleniyor. Maça saatler kala, canlı yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? | BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 09:56 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:00
BEŞİKTAŞ STRASBOURG MAÇI CANLI | Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? | BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Almanya'da kampını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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