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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Lyanco transferinin iptal olması ve takviye yapılması beklenen bölgelerle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:21 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"Öğretmenliği bıraktığım için not vermiyorum oyunculara. Bizde puanlama yoktur. Bugün 1 alan yarın 10 alır, 1'in yanına 0 koyarsan 10 olur. Ters koyarsan 01 olur."

"Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Yönetim elinden gelen gayreti gösteriyor. Ne zaman olduğu önemli değil, olup olmaması önemli. Fikir ayrılıkları olabilir. Burayı isteyen oyuncularla bir yarış yapacağız. Lyanco'yu çok istedik ama özel bir durumu var herhalde. Son durumunu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor. Türk oyuncuların durumuna da bakmamız lazım. Sonunda en iyisi olacaktır. Beşiktaş'ın başarını düşünüyoruz. Biz, Beşiktaş'ın askeriyiz."

"Ghezzal'ın durumu çok ciddi değil. Fizik olarak tam olarak hazırlanması gerekiyor. Dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük."

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